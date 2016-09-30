Жулиано: «У Дзюбы хорошее чувство юмора»

Хавбек «Зенита» Жулиано высказался о своем партнере по команде Артеме Дзюбе. По словам бразильца, у форварда отменное чувство юмора.

– Вы с Дзюбой удивительно быстро нашли общий язык на поле.

– Так и есть. Я уже говорил – он очень умный футболист. Плюс то, что делает на поле, мне здорово помогает.

– В чем это выражается?

– Артем умеет контролировать мяч и стягивать на себя соперников, связывать их своими действиями. Причем позицию на поле тоже выбирает грамотно. Это, в свою очередь, приводит к тому, что у меня появляется много пространства.

– В жизни общий язык с Дзюбой тоже уже нашли?

– Я не так долго в «Зените», поэтому не могу сказать, что с кем-то, кроме Маурисиу, близко подружился. Но уже заметил, что Дзюба очень любит шутить. Как на поле, так и вне его. Что абсолютно не мешает ему очень серьезно относиться к своей профессии.

– Шутки Дзюбы уже оценили?

– У него очень хороший юмор.