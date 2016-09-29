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Бубнов: «Ростову» по силам побороться за 3-е место в группе»

29 сентября 2016, 09:54
8

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает закономерными итог матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ. Напомним, что команды разошлись миром (2:2).

«Изначально было понятно, что ПСВ — это не «Аякс», с которым ростовчане встречались на предварительном раунде. Здесь и опытных футболистов больше, и в физическом плане команда более крепкая. Но «Ростов» провeл очень хороший матч. Дважды вели в счeте, но оба раза позволяли отыгрываться. Особенно обидным вышел второй пропущенный мяч на последних секундах первого тайма.

Ход матча позволял «Ростову» играть в атакующий футбол, много времени владеть мячом на чужой половине. ПСВ — это не «Бавария», которая 70 процентов времени владеет мячом. К сожалению, на вторую половину чуть не хватило силенок, такой остроты у чужих ворот уже не было. Могли и проиграть, спасибо Джанаеву за отражeнный пенальти. Так что ничья, скорее, закономерна.

Что касается перспектив, то с «Баварией» и «Атлетико» справиться будет практически невозможно, они наказывают за любые просчеты. Но бороться с ПСВ за 3-е место и выход в Лигу Европы вполне реально», — сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Ростов ПСВ Бубнов Александр
Комментарии (8)
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mik1954
1475132484
Жаль, из за двух дурацких рикошетов лишились очков, хотя там еще и пенальти был.... но хоть что то....
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firs04
1475133181
ЕБстественно по силам, все будет решать матч в Голландии.
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Архипелаг Гуляк
1475135873
Бубнов-Двуликий Aнyc.
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marslond
1475136488
После жеребьёвки ещё было понятно.
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Kikujiro
1475137006
Побороться по силам,если дурацкие голы,как вчера,привозить себе не будут.
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a-rakhmatov
1475137702
От игры к игре Ростов усиливается, надеемся команда не вздрогнет перед Испанцами)))
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Андрей Ермошин
1475139396
За третье место побороться будет сложновато, но в футболе все возможно, главное мотивация и жажда победы.
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Очарованный странник
1475153833
При всем уважении Бубнова А. как искреннего эксперта-аналитика, но его "диагнозы" имеют четкую тенденцию - когда он говорил плохое о Бердыеве и его командах, то становится на душе хорошо. Не сбываются. Когда хвалит - снова не сбываются. Действительно надо спасать Ростов. Быть потере рейтинговых очков на радость Португалии.
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