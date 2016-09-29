Бубнов: «Ростову» по силам побороться за 3-е место в группе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает закономерными итог матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ. Напомним, что команды разошлись миром (2:2).

«Изначально было понятно, что ПСВ — это не «Аякс», с которым ростовчане встречались на предварительном раунде. Здесь и опытных футболистов больше, и в физическом плане команда более крепкая. Но «Ростов» провeл очень хороший матч. Дважды вели в счeте, но оба раза позволяли отыгрываться. Особенно обидным вышел второй пропущенный мяч на последних секундах первого тайма.

Ход матча позволял «Ростову» играть в атакующий футбол, много времени владеть мячом на чужой половине. ПСВ — это не «Бавария», которая 70 процентов времени владеет мячом. К сожалению, на вторую половину чуть не хватило силенок, такой остроты у чужих ворот уже не было. Могли и проиграть, спасибо Джанаеву за отражeнный пенальти. Так что ничья, скорее, закономерна.

Что касается перспектив, то с «Баварией» и «Атлетико» справиться будет практически невозможно, они наказывают за любые просчеты. Но бороться с ПСВ за 3-е место и выход в Лигу Европы вполне реально», — сказал Бубнов.