Владимир Габулов: «Никто в «Динамо» не верил, что мы вылетим в ФНЛ»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов рассказал о причинах вылета московской команды в прошлом сезоне из российской Премьер-лиги в ФНЛ.

— Что вообще случилось с «Динамо»? Как можно было вылететь с таким приличным составом?

— Мы сами толком не понимали, что происходит… Поверьте, все ребята выкладывались на 100 процентов. Никто не халявил, не сдавался до последнего, никакого безразличия не было. Но, очевидно, играли мы совсем не так, как умеем. Потому теперь все несем ответственность за плачевный результат. Да, состав подобрался хороший. Но команды, единого целого на футбольном поле не было.

— Беду предчувствовали?

— Скажем так — опасения были еще зимой. Из команды уходили ведущие футболисты, но внутренняя надежда не покидала: «Ну не должно «Динамо» вылететь в ФНЛ...» Но чем меньше игр оставалось, тем больше появлялась нервозность и неуверенность. Хотя, опять-таки, даже перед матчем с «Зенитом» мы верили, что трагедии не произойдет.