Владимир Габулов: «Не давал обещаний остаться в «Динамо» в случае вылета в ФНЛ»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов подчеркнул, что не обещал болельщикам бело-голубых остаться в московской команде в случае вылета в ФНЛ.

««Все было не совсем так. После матча с «Кубанью» у нас с болельщиками состоялся ночной разговор, и один из них сказал: «Конечно, вам все равно, вы уйдете, а «Динамо» будет в ФНЛ!» На что я ответил: «Куда могут уйти футболисты, если у них есть действующие контракты?» Мой контракт тогда заканчивался. Мне не предлагали новое соглашение, никаких переговоров о том, чтобы остаться в «Динамо», не было. Как может футболист остаться в команде без контракта?

Я вообще начал переговоры о новом контракте с «Динамо», когда мы занимали девятое место в РФПЛ. После дисквалификации клуба со стороны УЕФА, смены руководства мы переживали непростые времена. Но я готов был пройти с «Динамо» этот этап перестройки, вернуться в еврокубки. Но понятно было, что для возвращения к прежнему уровню амбиций потребуется какое-то время. Поэтому моим желанием было подписать контракт на три года. Но мне предложили только на два. Финансовые условия были хорошие. Только вот вопрос не в деньгах… Хочется играть и чего-то достигать. У меня же не было уверенности, что двух лет будет достаточно для того, чтобы «Динамо» вернулось в борьбу за высшие места, ведь такая перестройка никогда не происходит быстро. В общем, на тот момент я не был уверен в том, что два года – это подходящий период. А через некоторое время, как я уже рассказывал, предложение было отозвано», – заявил Габулов.