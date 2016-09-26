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  • Владимир Габулов: «Не давал обещаний остаться в «Динамо» в случае вылета в ФНЛ»

Владимир Габулов: «Не давал обещаний остаться в «Динамо» в случае вылета в ФНЛ»

26 сентября 2016, 08:52
6

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов подчеркнул, что не обещал болельщикам бело-голубых остаться в московской команде в случае вылета в ФНЛ.

««Все было не совсем так. После матча с «Кубанью» у нас с болельщиками состоялся ночной разговор, и один из них сказал: «Конечно, вам все равно, вы уйдете, а «Динамо» будет в ФНЛ!» На что я ответил: «Куда могут уйти футболисты, если у них есть действующие контракты?» Мой контракт тогда заканчивался. Мне не предлагали новое соглашение, никаких переговоров о том, чтобы остаться в «Динамо», не было. Как может футболист остаться в команде без контракта?

Я вообще начал переговоры о новом контракте с «Динамо», когда мы занимали девятое место в РФПЛ. После дисквалификации клуба со стороны УЕФА, смены руководства мы переживали непростые времена. Но я готов был пройти с «Динамо» этот этап перестройки, вернуться в еврокубки. Но понятно было, что для возвращения к прежнему уровню амбиций потребуется какое-то время. Поэтому моим желанием было подписать контракт на три года. Но мне предложили только на два. Финансовые условия были хорошие. Только вот вопрос не в деньгах… Хочется играть и чего-то достигать. У меня же не было уверенности, что двух лет будет достаточно для того, чтобы «Динамо» вернулось в борьбу за высшие места, ведь такая перестройка никогда не происходит быстро. В общем, на тот момент я не был уверен в том, что два года – это подходящий период. А через некоторое время, как я уже рассказывал, предложение было отозвано», – заявил Габулов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Динамо Габулов Владимир
Комментарии (6)
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muromen
1474869528
Проститутка!
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anri1703
1474877471
помнится из кубани он тоже ушел в аккурат когда они в первый дивизион вылетели его как раз в сборную начали вызывать теперь динамо
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Polilux
1474958558
Дело не в обещаниях. А в преданности клубу и болелам !
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bset
1475357329
Что вы на Габулова накинулись? Он Динамо развалил что ли?
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