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    Глушаков: «Не слышал, что говорил Каррера после матча, так как был в душе»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подчеркнул, что его команда после поражения от «Уфы» в матче 8-го тура чемпионата России не должна опускать голову.

    – Каррера сегодня надел костюм, и команда проиграла...

    – Да мы ему уже сказали: «Снимите свой костюм и будьте с командой в экипировке!»

    – В разговоре с журналистами Массимо признался, что по самоотдаче вопросов ни к кому нет, все выложились, и он этому рад.

    – Да. Я про это и сказал уже. Не слышал, что наш тренер говорил после матча в раздевалке, поскольку был в душе, но мы все же все видели. Бывают и такие матчи. Сначала перекладина, потом защитники соперника выбивают из пустых ворот, где-то еще не забиваем, потом где-то не свистят. Надо пережить такие моменты. Главное – не опускать голову, а продолжать работать.

    – И вратарь «Уфы» Андрей Лунев еще кураж поймал...

    – Да он вторую игру уже ловит его! И еще желтые ему не дают почему-то за то, что долго мяч в игру вводит (улыбается).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2016 00:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 26 сентября 2016, 15:26

      vo vsem vinovat kostyum

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 сентября 2016, 10:29

      Не пошла игра -ничего смертельного не случилось.Соберитесь и сделайте бомжей.

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 26 сентября 2016, 07:25

      Ну правильно, зачем тренера слушать...

      1
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 26 сентября 2016, 07:02

      Как всегда ,все вокруг виновные. Кто то заговор готовит. Валеру надо возврощать , он разберется.

      0
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