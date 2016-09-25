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    Каррера: «После матча с «Уфой» сожгу свой костюм и на следующую игру надену тренировочный костюм»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения в матче 8-го тура РФПЛ против «Уфы» (0:1) в шутку заявил, что сожгет костюм, в котором вышел на эту игру, и наденет на следующую встречу тренировочную форму.

    «Я сожгу этот костюм и на следующий матч снова надену тренировочную форму! (Смеется). Очень сложная игра. Но мы понимали, что она будет именно такой. «Уфа» – очень закрытая команда. В первом тайме пришлось трудно, мы слишком медленно играли. И из-за «полуошибки» пропустили. Но после перерыва удалось прибавить. «Спартак» создавал моменты, результат мог бы быть другим… В футболе порой выигрываешь, когда не заслужил, и проигрываешь, когда заслуживал большего. К подопечным у меня нет никаких претензий. Они играли с отличным настроем, бились до конца», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2016 20:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 26 сентября 2016, 08:30

      К концу чемпионата без трусов останешься...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      Шаен 26 сентября 2016, 03:10

      Лучше контракт свой сожги и беги из от Пердуна!))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      saidd 25 сентября 2016, 21:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      с возвращением, пятачки)

      -4
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      Рейтинг: +44

      Kareon 25 сентября 2016, 21:37

      Проиграли из -за федуна он на матче присуствовал раньше его не было

      2
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      ...
      Рейтинг: -41

      Бью Свиней > Kareon 25 сентября 2016, 21:40

      Ага. А еще Уфа приехала играть в футбол!

      -3
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 25 сентября 2016, 21:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо сжечь костюм ,собрать пепел в коробочку, корбочку отдать шаману, а шаман уже должен будет подтвердить, что это заговор, или команда автобус, или Гинер все купил. В общем сезон у спартака начинается по накатанной!

      -4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 25 сентября 2016, 21:20

      Массимо, не отступай от русских традиций, потерпи до масленицы, там и сожжешь вместе со всеми... чучелами)).

      6
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 сентября 2016, 20:55

      Уфа поражения не заслужила, более того, самонадеянный Спартак мог проиграть с еще большим счетом. Новый тренер - беды старые: не может тренер вдолбить с эти тупые головы технологию победителей. Так было сегодня, так было на кубок, что-то будет дальше.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Андрей Ермошин 25 сентября 2016, 21:14

      А что за технология такая?)) Впервые слышу.

      1
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