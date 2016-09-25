Рахимов: «Терек» недоволен ничьей с «Арсеналом»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги ничейного матча 8-го тура российской Премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Нам нужно было решать свои задачи в первом тайме. В конце матча сказалась усталость. Один эпизод может решить игру, но если брать общий рисунок встречи, то ничьей мы недовольны.

Не могу упрекнуть команду ни в чем, ведь она делает все возможное на поле и выдает максимум. Нам не хватало мобильности», — заявил Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».