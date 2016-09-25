Чугайнов: «Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин»

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов выразил мнение, что при предыдущем главном тренере Игоре Черевченко московская команда была сильнее.

«Локомотив» выиграл у «Химок». Обыграть такую команду – невелика заслуга. На мой взгляд, здесь нечем гордиться. За победой вновь последовало поражение от более сильного соперника – «Ростова».

Основная задача для «Локо» – войти в тройку призеров. Тренер должен предпринимать определенные шаги для того, чтобы команда поднималась в турнирной таблице. Семину был дан карт-бланш. Теперь спрашивайте с наставника. Юрий Павлович понимал, куда он идет. Та же самая команда добивалась результатов с Черевченко. При нем «Локомотив» был сильнее, показывал хорошие результаты.

О сыгранности коллектива говорить не приходится. На мой взгляд, Черевченко работал в худших условиях, чем Семин. У него не было такой поддержки, тем не менее, Кубок выиграли. Если резюмировать все факты, которые мы имеем сегодня, то я считаю, что Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин.