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  • Чугайнов: «Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин»

Чугайнов: «Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин»

25 сентября 2016, 16:06
11

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов выразил мнение, что при предыдущем главном тренере Игоре Черевченко московская команда была сильнее.

«Локомотив» выиграл у «Химок». Обыграть такую команду – невелика заслуга. На мой взгляд, здесь нечем гордиться. За победой вновь последовало поражение от более сильного соперника – «Ростова».

Основная задача для «Локо» – войти в тройку призеров. Тренер должен предпринимать определенные шаги для того, чтобы команда поднималась в турнирной таблице. Семину был дан карт-бланш. Теперь спрашивайте с наставника. Юрий Павлович понимал, куда он идет. Та же самая команда добивалась результатов с Черевченко. При нем «Локомотив» был сильнее, показывал хорошие результаты.

О сыгранности коллектива говорить не приходится. На мой взгляд, Черевченко работал в худших условиях, чем Семин. У него не было такой поддержки, тем не менее, Кубок выиграли. Если резюмировать все факты, которые мы имеем сегодня, то я считаю, что Черевченко более квалифицированный тренер, чем Семин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чугайнов Игорь Семин Юрий Черевченко Игорь
Комментарии (11)
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Архипелаг Гуляк
1474809842
Зато Шпалыч как рыболов лучшЫ.
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Юрий Крутько
1474811192
Черевченко,наверное,имеет больший потенциал создать КОМАНДУ!Моложе,(но в тоже время опыта достаточно) энергичней,смелее и главное, с новыми идеями...
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Стелс_Липецк
1474811511
В этом году команда и с Черевченко не блистала.
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Garrincha58
1474811986
а кто нибудь задумывается что кто бы не становился у руля Паровоза ни у кого и ничего не получалось и уже давно вот надо о чем говорить а не о том кто лучше кто хуже
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Mi6
1474815103
Вот так вот, шпалыч!
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Mi6
1474815181
Паровоз пустить под откос...
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Aztec58
1474820096
Дело не в квалификации просто у Сёмина всё в прошлом, а у Черевченко есть будущее и Смородская это понимала, но новая метла (Герус) сделала ставку на прошлогодний снег.
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кошмарик
1474822731
нет у локо напа.. в этом то и беда..
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Жентус
1474928023
Чтобы попасть в тройку, нужно футболистов иметь как в тройке, а не шлак для середины таблицы. Вот чего все фанаты Локо хотят? Из ничего в тройку войти? Если у вас Бердыева личного нет, то и не надейтесь. Кого Локо сильнее текущим составом? Краснодар, Зенит, ЦСКА, Спартак, Ростов? Все этим клубы по составу сильнее Локомотива. Раньше Локомотив был серьезной командой. Вспоминаются и чемпионства с Овчинниковым на воротах. Тогда посмотришь на игру Локо и думаешь: "Да этот вратарь составит конкуренцию любому!" А кубок РЖД тот же? Очень солидно выглядел Локо из года в год, а потом пришла Смородская и всё вам обломала. Но ребят, вы сами виноваты, кто ж вам что... Сейчас объективно и состав слабый и тренера слабые. А амбиции то откуда появляются? От фанатов, которые прошлое помнят? Так тогда надо селекционной службе лучше работать! Из основного состава игроков высокого уровня только два наберется Чорлука, да Самедов... Так в тройку лучших команд не входят. Пора бы всем российским клубам брать пример с Порту. Они игроков выращивают и продают за большие деньги. Просто надо знать рынок. Почему Мхитаряна того же пропустили когда он только начинал? Если тот же Порту покупает игроков из Бразилии, так как проблем с адаптацией у них нет, то почему мы не можем брать и просматривать игроков из бывших стран СССР? А то смотришь на состав Ндинга, Шкулетич, Ханти... Кто такие, откуда, зачем нужны? Игроки уровня российских, только легионеры... Зачем нужны?
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loko-the_best
1474994626
У Семина та же самая команда, что и Черевченко. Ничего не поменялось, кроме того, что только ленивые команды не знают как обыграть Локомотив. У Локомотива был Ниасс, которого было сложно остановить, он придумывал что-то, убегал. А щас убегать некому, а остальные все играют предсказуемо. Сложно изменить команду, не приобретая квалифицированных игроков. Черевченко ушел именно по этой причине, он не видел, как с таким составом можно чего-то добиваться. Без нападающего голов не будет, а без голов и побед.
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