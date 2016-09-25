Сампаоли: «Насри принесет «Севилье» много пользы в этом сезоне»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли расхвалил игру полузащитника своей команды Самира Насри после матча 6-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (1:3). Напомним, что в этой встрече француз забил свой дебютный гол в составе испанского клуба.

«Насри провел большой матч. Этот игрок принесет «Севилье» много пользы в этом сезоне. Самир становится одним из лидеров команды, мы очень рады, ведь это сделает нас более качественным коллективом», – сказал он.

Напомним, что «Севилья» арендовала Насри у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона.