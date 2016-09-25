Лаборде: «Шалимов больше внимания уделяет настрою на каждый матч»

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде пока не видит различия в работе Игоря Шалимова и Олега Кононова. Об этом он заявил после матча 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1).

«Мне кажется, что Шалимов больше внимания уделяет настрою на каждый матч, а Кононов был сосредоточен на схемах, тактике и подобных игровых моментах. Я думаю, о принципиальных различиях в работе двух тренеров можно будет говорить, когда мы сыграем еще несколько матчей под руководством Шалимова.

ЦСКА – одна из самых сильных команд в России, поэтому мы сделали максимум из того, что могли в этом матче. Несмотря на результат, «Краснодар» провел неплохой матч. Мы довольны этой ничьей», – сказал он.