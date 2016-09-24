Клопп: «Разозлился, когда пропустили. Было бы приятно хоть раз в сезоне сыграть на ноль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру своих подопечных в матче шестого тура АПЛ против «Халла» (5:1).

«Думаю, не стоит волноваться о том, что мы могли забить и больше. Первый тайм мы провели удивительно, блестяще по всем аспектам. Это был контрпрессинг мирового уровня. Мы не дали «Халлу» шанса почувствовать уверенность. Это было чудесное зрелище. Все было хорошо.

Я немного разозлился, когда мы пропустили. Было бы приятно хоть раз в сезоне сыграть на ноль. Возможно, мы поработаем над этим. Во втором тайме игроки проявили профессионализм», – сказал Клопп.