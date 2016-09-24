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    Мутко переизбран на должность главы РФС

    Сегодня состоялись выборы президента РФС. Действующий глава организации Виталий Мутко набрал наибольшее количество голосов. За него проголосовало 266 человек. Другой претендент – экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев – набрал 142 голоса. Таким образом, Мутко был переизбран на должность президента союза.

    Источник: ТАСС

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    24.09.2016 12:14
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 30 сентября 2016, 13:41

      Да товарищ усердно держится за должность , хотя говорил совсем обратное..........Мутко не приятный человек , столько скандалов в спорте и унижение наших спортсменов в любом виде спорта ......никогда не было .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 27 сентября 2016, 16:40

      Пля, опять....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 26 сентября 2016, 09:17

      Ай вонт ту конгратюлейт ю, мистер Мутко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      чепушило 25 сентября 2016, 00:29

      Да уж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 сентября 2016, 19:30

      Очередная феерическая имитация полового акта.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 24 сентября 2016, 18:00

      Россия не будет лучший, мутко виноват.

      1
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 24 сентября 2016, 17:59

      мутко гавно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 сентября 2016, 16:16

      Расстрэлять!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4

      zepp61 24 сентября 2016, 15:35

      Следующие выборы в РФС через четыре года. Начинать готовиться нужно уже сейчас. НЕ ждём - а готовимся!!

      -2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 24 сентября 2016, 15:16

      ...и такая хрень на любых выборах в раше...

      2
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