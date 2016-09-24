Мутко переизбран на должность главы РФС

Да товарищ усердно держится за должность , хотя говорил совсем обратное..........Мутко не приятный человек , столько скандалов в спорте и унижение наших спортсменов в любом виде спорта ......никогда не было .
Сегодня состоялись выборы президента РФС. Действующий глава организации Виталий Мутко набрал наибольшее количество голосов. За него проголосовало 266 человек. Другой претендент – экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев – набрал 142 голоса. Таким образом, Мутко был переизбран на должность президента союза.