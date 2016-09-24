Гаджиев: «Российский футбол деградирует на протяжении многих лет»

ага конечно....Что бы стать фтболистом нужно тренироваться в клубах, а что бы там находиться нужно платить огромные деньги! ключевое слово находиться!!!! что бы играть нужно еще больше!!!! поэтому там играют золотые долбоебы!!! а нас простых ребят динамят! один пример- локомотив и спартак выпускают одного футболиста раз в два года побегает 50 мин и пропадает!!!!
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поддержал кандидатуру Валерия Газзаева, претендующего на пост президента РФС.
«Мы, Объединение отечественных тренеров, выдвинули свою кандидатуру – Валерия Газзаева. Потому что на протяжении многих лет наш футбол не то что стоит на месте, а начинает деградировать. Валерий Георгиевич долгое время занимался анализом того, как поставлена работа в футбольном хозяйстве. Кроме того, им была написана основательная программа развития футбола. Мы считаем, что он в состоянии ее реализовать и достоин возглавить РФС.
У нас огромная страна. Не нужно говорить, что где-то футбол развивать нужно, а где-то – не нужно. Некоторые люди делают заявление, что Россия – нефутбольная страна. На самом деле это не так. Просто футболом нужно заниматься основательно. Последние 10 лет этого не происходит. Это я могу сказать как тренер, проработавший много лет на периферии. Например, на «Амкар» ходит в несколько раз меньше людей, чем за него болеют. Эту проблему нужно решать. А если мы будем этим заниматься перед выборами, а потом несколько лет бездействовать, то, конечно, ничего не получится», — сказал Гаджиев.