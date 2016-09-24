Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев: «Российский футбол деградирует на протяжении многих лет»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поддержал кандидатуру Валерия Газзаева, претендующего на пост президента РФС.

    «Мы, Объединение отечественных тренеров, выдвинули свою кандидатуру – Валерия Газзаева. Потому что на протяжении многих лет наш футбол не то что стоит на месте, а начинает деградировать. Валерий Георгиевич долгое время занимался анализом того, как поставлена работа в футбольном хозяйстве. Кроме того, им была написана основательная программа развития футбола. Мы считаем, что он в состоянии ее реализовать и достоин возглавить РФС.

    У нас огромная страна. Не нужно говорить, что где-то футбол развивать нужно, а где-то – не нужно. Некоторые люди делают заявление, что Россия – нефутбольная страна. На самом деле это не так. Просто футболом нужно заниматься основательно. Последние 10 лет этого не происходит. Это я могу сказать как тренер, проработавший много лет на периферии. Например, на «Амкар» ходит в несколько раз меньше людей, чем за него болеют. Эту проблему нужно решать. А если мы будем этим заниматься перед выборами, а потом несколько лет бездействовать, то, конечно, ничего не получится», — сказал Гаджиев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2016 01:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 24 сентября 2016, 14:00

      ага конечно....Что бы стать фтболистом нужно тренироваться в клубах, а что бы там находиться нужно платить огромные деньги! ключевое слово находиться!!!! что бы играть нужно еще больше!!!! поэтому там играют золотые долбоебы!!! а нас простых ребят динамят! один пример- локомотив и спартак выпускают одного футболиста раз в два года побегает 50 мин и пропадает!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 сентября 2016, 09:30

      У Газзаева тоже реформы какие-то радикальные. "Не нужно говорить, что где-то футбол развивать нужно, а где-то – не нужно." Вот у Газзаева так и получается, он с одной стороны за увеличение клубов ФНЛ, а с другой стороны за упразднение второго дивизиона. Он не задумывается, что у некоторых клубов не достаточный бюджет для выступление в ФНЛ, например? Некоторые клубы второго дивизиона заняв первые места отказываются в повышении в классе именно по причине недостаточного финансирования. А про стадионы я вообще промолчу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 сентября 2016, 06:16

      Это называется- стабильность.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 24 сентября 2016, 01:45

      Начинает деградировать? - да он уже давно отупел!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 01:14

      Особенно это заметно на примере Анжи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > Aztec58 24 сентября 2016, 06:22

      Человек ты хоть знаешь кто такие Ацтеки или в КС переиграл ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11