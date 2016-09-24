Садаев: «Терек» хочет реабилитироваться перед болельщиками в игре с «Арсеналом»

Нападающий «Терека» Заур Садаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».
– Как восстанавливаетесь после 120 минут игры на Кубок?
– Прилетели домой поздно ночью, тренеры дали время для отдыха, назначив тренировку на вечер. Хорошо отоспался, провел восстановительные процедуры.
– Ну и как, сейчас лучше чувствуете себя?
– Не говорите, сейчас лучше, конечно. Игра отняла много сил, плюс перелет.
– Уже через несколько дней игра с «Арсеналом». Команда успеет восстановиться?
– Успеет. Мы же профессионалы. Надо быть готовыми к такому режиму. «Арсенал» тоже играл на Кубок. Это важная игра для нас. После двух поражений в чемпионате хотим реабилитироваться перед своими болельщиками.
Источник: ФК «Ахмат»