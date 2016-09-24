Садаев: «Терек» хочет реабилитироваться перед болельщиками в игре с «Арсеналом»

Нападающий «Терека» Заур Садаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала».

– Как восстанавливаетесь после 120 минут игры на Кубок?

– Прилетели домой поздно ночью, тренеры дали время для отдыха, назначив тренировку на вечер. Хорошо отоспался, провел восстановительные процедуры.

– Ну и как, сейчас лучше чувствуете себя?

– Не говорите, сейчас лучше, конечно. Игра отняла много сил, плюс перелет.

– Уже через несколько дней игра с «Арсеналом». Команда успеет восстановиться?

– Успеет. Мы же профессионалы. Надо быть готовыми к такому режиму. «Арсенал» тоже играл на Кубок. Это важная игра для нас. После двух поражений в чемпионате хотим реабилитироваться перед своими болельщиками.