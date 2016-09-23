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    Жемалетдинов: «У «Рубина» появился шанс выиграть Кубок России»

    Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов после победы над «Читой» в мате 1/16 финала Кубка России заявил, что казанская команда способна стать победителем этого турнира.

    «Тренер сказал нам, что это новый турнир, что будет нелегкая игра и для победы нужно приложить все силы. Многие соперники по Премьер-лиге вылетели. У нас появился шанс выиграть Кубок России и зацепиться за Лигу Европы.

    «Чита» выступает во второй лиге, но это достойный и боеспособный соперник. Выиграть было не очень-то легко. Мы летели в Читу пять часов, но победа этого стоила. Настроение хорошее», – сказал Жемалетдинов.

    Источник: YouTube

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    23.09.2016 20:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 сентября 2016, 22:29

      скрипя играете

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 сентября 2016, 22:25

      Сильные легких путей не ищут... Да, и сначала Хабаровск пройдите.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 23 сентября 2016, 21:47

      Такой же шанс ,как и у других 15 -ти команд

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 21:15

      Ахахахах. Ага, такой же как у Енисея.

      2
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