Симонян: «Фернандес сможет сыграть за сборную России против Коста-Рики»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший сегодня российское гражданство, сможет сыграть за сборную России в товарищеском матче против Коста-Рики 9 октября, если его вызовет Станислав Черчесов.

«В ближайшее время РФС займется процедурными вопросами с бразильской федерацией. До контрольной игры с Коста-Рикой всe это будет решаться. А пригласит ли Станислав Черчесов Марио Фернандеса в сборную на этот матч, будет решать только он», – заявил Симонян.