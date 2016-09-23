Ярцев: «В душе я, конечно, тренер, но директор из меня получился бойкий»

Генеральный директор «Тамбова» Георгий Ярцев признал, что чувствует себя востребованным. По словам специалиста, ему нравится в Тамбове и вскоре он приобретет здесь жилье.

– Почему вы тогда не стали тренером?

– Я нужен клубу именно как директор. Тамбов никогда выше второй лиги не поднимался. Опытных людей, которые точно знают, как выстроить хороший клуб, способный достойно представлять регион в чемпионате страны, там пока нет. Мой опыт «Тамбову» пригодится.

– Работа нравится?

– В душе я, конечно, тренер. Но директор из меня получился бойкий. Чувствую себя востребованным.

– Внешне даже помолодели.

– Это потому, что работы много, но дело двигается, а во мне есть потребность. Живу теперь в Тамбове. И мне здесь нравится. Жена приезжает в гости, клуб предоставил квартиру. Может, и свое жилье приобрету.

– Зачем?

– Я не хочу быть в Тамбове временно. Мне тут комфортно.