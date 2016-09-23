Петраков: «За каждый сказанный мной мат буду переводить 1000 рублей на благо детей»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков пообещал не применять мат в своей работе. По словам специалиста, мат – это вредная привычка, от которой следует отказаться.

«Я тренирую в России почти 20 лет. Все эти годы я постоянно ругаюсь на ужасные поля и на слепых судей. Мат стал образом жизни, пора это прекращать.

Мат — это вредная привычка, от которой я готов отказаться в данную минуту. Мат — это очень плохо. За каждое сказанное мной матерное слово я готов перечислять в благотворительный фонд по 1000 рублей на благо детей. Внимательно следите за тем, что я говорю, и берите с меня пример», — сказал Петраков.