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  • Петраков: «За каждый сказанный мной мат буду переводить 1000 рублей на благо детей»

Петраков: «За каждый сказанный мной мат буду переводить 1000 рублей на благо детей»

23 сентября 2016, 07:56
19

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков пообещал не применять мат в своей работе. По словам специалиста, мат – это вредная привычка, от которой следует отказаться.

«Я тренирую в России почти 20 лет. Все эти годы я постоянно ругаюсь на ужасные поля и на слепых судей. Мат стал образом жизни, пора это прекращать.

Мат — это вредная привычка, от которой я готов отказаться в данную минуту. Мат — это очень плохо. За каждое сказанное мной матерное слово я готов перечислять в благотворительный фонд по 1000 рублей на благо детей. Внимательно следите за тем, что я говорю, и берите с меня пример», — сказал Петраков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Томь Петраков Валерий
Комментарии (19)
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richi
1474608557
На благо своих детей?
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gor77
1474608922
А если все продолжат эту эстафету, то можно много чего хорошего сделать для детей! Сумма то приличная за сезон может получиться! Но у нас футболист без мата не футболист. )))) За чистоту русского языка!!!
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Tekken3
1474609578
Плохая привычка, тоже надо избавляться.
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ДАША Д
1474612512
Хороший стимул для Петракова. А как дети будут рады, услышав мат из его уст. Да побольше, да почаще!!!
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товрос
1474613152
вот бы все тренеры так,у нас бы дети миллионерами были
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овертайм
1474617343
песдато хуле)
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subbotaspartak
1474622450
Хороший почин, если всем бы по духу пришёлся он, Тогда быстро б собрали на новый стадион.
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Pilottt
1474623925
Байдачный негодует
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474633916
Ничего нового (1974г. сюжет к/ж "Фитиль" - Дорогие слова) https://www.youtube.com/watch?v=KZXBjfk_LUo
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Шнюхинс
1474640363
отправь мне на пиво лучше
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