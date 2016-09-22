Боккетти: «Обухов врет, что половина команды радовалась уходу Аленичева»

У хорошего человека, все люди хорошие. В данном случае я с ним согласен.
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в эфире программы «Культ тура» прокомментировал слова бывшего игрока москвичей Владимира Обухова о Дмитрии Аленичеве.
«Обухов считает, что половина игроков «Спартака» была рада уходу Аленичева? Вообще, это неправда. Он же ни разу не тренировался с нами. Откуда он знает, что половина рада, а половина не рада? Он врет.
После ухода Аленичева из «Спартака» все были в плохом настроении. Честно говоря, он суперский человек. Он добрый и много знает о футболе», – сказал Боккетти.
Также футболист поделился мнением о Валерии Карпине.
«Он очень хороший тренер, он один из лучших тренеров, с которыми я работал. Во-вторых, у него была хорошая идея – он показывал, как «Спартак» должен играть в футбол».