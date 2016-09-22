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    Боккетти: «Обухов врет, что половина команды радовалась уходу Аленичева»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в эфире программы «Культ тура» прокомментировал слова бывшего игрока москвичей Владимира Обухова о Дмитрии Аленичеве.

    «Обухов считает, что половина игроков «Спартака» была рада уходу Аленичева? Вообще, это неправда. Он же ни разу не тренировался с нами. Откуда он знает, что половина рада, а половина не рада? Он врет.

    После ухода Аленичева из «Спартака» все были в плохом настроении. Честно говоря, он суперский человек. Он добрый и много знает о футболе», – сказал Боккетти.

    Также футболист поделился мнением о Валерии Карпине.

    «Он очень хороший тренер, он один из лучших тренеров, с которыми я работал. Во-вторых, у него была хорошая идея – он показывал, как «Спартак» должен играть в футбол».

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2016 21:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 23 сентября 2016, 12:48

      У хорошего человека, все люди хорошие. В данном случае я с ним согласен.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 сентября 2016, 01:04

      Русский язык очень богатый. В нем есть понятие - большая и меньшая половина.

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 22 сентября 2016, 23:19

      "он показывал, как «Спартак» должен играть в футбол" - эта фраза чёт рассмешила. Лучше бы научил)

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 22:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только слепая любовь Карпина к Кариоке и прочим бразилам его и погубила...

      -4
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      Рейтинг: +71

      brutus6666 > mialkov 23 сентября 2016, 02:05

      Он на Мальорке потом свою силу показывал

      -2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > mialkov 23 сентября 2016, 13:34

      Полностью согласен. У нас вообще не любят талантливых русских. Вот если бы Карпин был итальянцем...!!!!

      -1
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