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    Пименов: «Локомотив» – один из претендентов на Кубок России»

    Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает железнодорожников одними из фаворитов нынешнего розыгрыша Кубка России.

    «Работа Семина в «Локомотиве»? Мы видим ее по Кубку России. Команда играла основным составом, и счет получился по игре. Ребята отнеслись к матчу серьезно, ведь это ближайшая дорога к еврокубкам. Так что «Локомотив» делает акцент именно на Кубок страны.

    Но и в чемпионате России надо подниматься выше. Не стоит паниковать. Да, проиграли две встречи, но команда еще находится в процессе становления. В общем, по-моему, «Локо» – один из претендентов на Кубок России», – сказал Пименов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2016 17:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 25 сентября 2016, 05:15

      Ага,только если придёт настроение такое к футболистам локо как против уфы,вот будет весело.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 сентября 2016, 18:04

      Претендентов много..... Зенька, Быки и другие тоже будут бороться за кубок.....

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 22 сентября 2016, 17:38

      Пусть так, я только - ЗА, не Тереку же с Анжи кубок дарить.

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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 сентября 2016, 17:32

      Спасибо кэп. После вылета ЦСКА, Спартака и Ростова. Кто если не Локо/Зенит/Динамо?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > panmon 22 сентября 2016, 17:39

      Спасибо за веру в Динамо!

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Aztec58 22 сентября 2016, 17:52

      Ну мне кажется все уже увидели что в ФНЛ конкуренты Динамо - только сами Динамо и Гарик (которого на счастье сплавили)...
      Почему бы за кубок не побороться?

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