Хагуш: «Мне уже стыдно появляться в городе»

Защитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш отметил, что команде не хватило агрессивности в матче с «Тосно» (0:2) в рамках 1/16 финала Кубка России.

«Не сказал бы, что «Тосно» больше хотел выиграть. Мы уже давно не побеждали, и для нас было важно выиграть. Но, думаю, соперник победил заслуженно, потому что мы играли не так агрессивно. В единоборствах не проиграли, но дело не только в них. Нужно больше играть на атаку, создавать больше моментов, чтобы одерживать заслуженные победы.

Дальше нас ждет «Терек». Мы и эту встречу не имели права проигрывать, а сейчас опять будем играть дома, при своих болельщиках. Мне уже стыдно в город выходить, потому что мы и игру красивую не можем показать, и терпим поражения. Думаю, каждый понимает, что нужно обыгрывать «Терек», – заявил Хагуш.