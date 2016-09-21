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    Данильянц: «У «Ростова» до сих пор есть задолженности по премиальным»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц заявил, что у клуба есть задолженность по премиальным перед футболистами и тренерским штабом. Однако наставник отметил, что долгов по зарплате нет.

    «Безусловно, финансовая ситуация – одно из наших напряжений. Зарплату мы получили, но задолженности по премиальным 2014 – 2016 годов остались невыплаченными. Это одна из сложностей», – заявил Данильянц.

    Ранее появилась информация от председателя совета директоров «Ростова» Петра Серова, что все задолженности перед игроками и тренерским штабом были погашены.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2016 18:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +767

      товрос 22 сентября 2016, 08:46

      я не понял,а что Бердыев ушел из Ростова?кто знает?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Marqello 22 сентября 2016, 12:13

      слышь вафля ,какого хрена ты опять здесь? Здесь нет ни слово о бомжах ,вали отсюда бомжиха!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > Зенит оле оле ола 22 сентября 2016, 13:16

      ещё один дибилёнышь выполз! Бугагуй ,ты где был? Или двойку в школе получил и родители в наказание лишали тебя интернета?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      омен111 21 сентября 2016, 20:47

      бедные страдальцы, премиальные не платят. Футболисты ведь самый бедный народ. Людям зарплаты ни хрена не платят. Аж читать противно.

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 сентября 2016, 18:55

      Старая песня........

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 сентября 2016, 18:28

      Кубок был как повод сказать о долгах по ЗП.

      3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 сентября 2016, 18:04

      Ростов как всегда с финансами на ты

      1
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