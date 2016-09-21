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    Гаджиев: «Мутко говорит, что футбол нельзя бросать, но сам его бросил»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание президента РФС Виталия Мутко о недопустимости растерзания российского футбола. По словам специалиста, Мутко сам бросил футбол.

    «Я хочу сказать, что Виталий Леонтьевич бросил футбол и довольно на долгий срок. Ему Олег Романцев правильно сказал, что за целый цикл Мутко только семь раз появлялся в управлении футбола, а в такой огромной стране, как Россия, нужно футболом заниматься 24 часа в сутки. Так что считаю выступление Романцева обоснованным», – заявил Гаджиев.

    Источник: Р-Спорт

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    21.09.2016 14:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 сентября 2016, 12:00

      Есть оппозиция уроду с питерской подворотни,ЕСТЬ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 сентября 2016, 10:27

      Да он никогда им не занимался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      СТАЛКЕР7 21 сентября 2016, 20:31

      денег что ли все мало...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 > СТАЛКЕР7 22 сентября 2016, 09:15

      Для таких, как Мутко, денег много не бывает. Им всегда мало.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 сентября 2016, 16:39

      Гаджиев прав. Не побоялся сказать, уважаю. Но я думаю, что Мудак не бросил, он даже и не брался за футбол. Пару тупых и бредовых идей с лимитом, которые только ухудшили футбол и все.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 21 сентября 2016, 15:39

      Ну теперь Амкар держись, тренер перешел дорогу "батьке", в отместку будет мобилизован весь судейско-чиновничий аппарат.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 сентября 2016, 14:25

      Молодец, Гаджиев!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 21 сентября 2016, 14:21

      прав на сто процентов

      4
      Ответить
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