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    Мутко не намерен отдавать российский футбол на растерзание

    Министр спорта России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что не собирается отдавать российский футбол на растерзание. Отметим, что в ближайшее время состоятся выборы президента РФС, в которых помимо Мутко примут участие известный тренер Валерий Газзаев, президент РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов.

    «Понимаю, что если не будет результата, все обрушится на меня, но отдавать наш футбол на растерзание не хочется. Сейчас есть точка управления, нет никакого раздрая, и мне важно это сохранить. Можно прийти в клуб семьей, разорить его, оставить в долгах, а ты потом чистый. Или придумать левый проект, получить бюджет и продолжать на него свою избирательную кампанию», – заявит Мутко.

    Источник: ТАСС

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    20.09.2016 12:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 19:09

      Ахахахахах! Это он про Пса, ага. При всём моём неуважении к Мутко, но всё же он - меньшее зло, чем Газзаев.

      -1
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 20 сентября 2016, 18:24

      Мутко не намерен отдавать бабки российского футбола никому.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 сентября 2016, 17:02

      Конечно футбол важно сохранить,
      А то потом кого тебе доить.

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 сентября 2016, 16:25

      Вот ты как раз и терзаешь футбол и в конечном счете его убьешь.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 сентября 2016, 15:50

      До чего они все одинаковы,эти кремляди! Родные братья! Сели на шею русскому народу и вопят на недовольных:"Пятая колонна,не дадим развалить Россию! Кто,если не мы?!" Лупоглазый,конечно,правильно ткнул про семейный бизнес Газзаеву,но сам тоже "семейный",только из "многодетных"-питерский и дела там ворочают-эге-гей!!

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 20 сентября 2016, 13:29

      Обрезали фразу, на самом деле было сказано "не собирается отдавать российский футбол на растерзание кому-то другому".

      3
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      Рейтинг: +8018

      nik55 20 сентября 2016, 12:48

      сам уничтожает и болтает

      1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 20 сентября 2016, 12:44

      Изыди сатана!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 сентября 2016, 12:34

      "Спорт, это моя корова и я буду ее доить." Мудко.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2016, 12:31

      Если в РФС останется Мудко 3,14здец российскому футболу!

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