Тухель: «У Бартры проблема с приводящей мышцей. В матче с «Фрайбургом» нам будет сложно»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра выбыл на неопределенный срок из-за повреждения, полученного в рамках 4-го тура Бундеслиги против «Вольфсбурга» (5:1). Об этом заявил главный тренер «шмелей» Томас Тухель. Испанский футболист пропустит матч ближайшего тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

«У Бартры проблемы с приводящей мышцей. Мы выяснили об этом на разминке, но он оказался готов сыграть. Но в ходе матча игрок вновь испытал дискомфорт. Мой испанский не настолько хорош, чтобы я мог сказать подробности. В матче против «Фрайбурга» нам будет сложно.