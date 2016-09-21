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    Чепчугов: «Енисей» – крепкая команда»

    Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил силу соперника по матчу 1/16 финала Кубка России.

    «Рад, что выпала возможность в составе армейцев сыграть в родном городе. Конечно, будет немного волнительно, но наша главная задача – выйти в следующую стадию Кубка. «Енисей» – крепкая команда, так что нам будет нелегко», – сказал Чепчугов.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Енисей» – ЦСКА состоится в среду, 21 сентября, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.09.2016 11:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 сентября 2016, 15:32

      сколько можно в ЦСКА сидеть? Так всю карьеру и просидеть можно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 21 сентября 2016, 12:36

      Пусть удача улыбнется сильнейшим...!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 21 сентября 2016, 12:09

      Выпустить Сергея на поле в этом матче, - маркетинговый ход!? Для привлечения его земляков на стадион?

      0
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