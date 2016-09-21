Чепчугов: «Енисей» – крепкая команда»

сколько можно в ЦСКА сидеть? Так всю карьеру и просидеть можно
Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов оценил силу соперника по матчу 1/16 финала Кубка России.
«Рад, что выпала возможность в составе армейцев сыграть в родном городе. Конечно, будет немного волнительно, но наша главная задача – выйти в следующую стадию Кубка. «Енисей» – крепкая команда, так что нам будет нелегко», – сказал Чепчугов.
Матч 1/16 финала Кубка России «Енисей» – ЦСКА состоится в среду, 21 сентября, в 15:00 по московскому времени.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 21 сентября 2016 г.