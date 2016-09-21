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    «Динамо» встретится с «Ростовом» в Кубке России

    В среду, 21 сентября, состоится интересный матч 1/16 Кубка России, в котором встретятся столичное «Динамо» и «Ростов». Если московский клуб стремится к возвращению в Премьер-лигу, то «Ростов» в этом сезоне привлекается внимание своим дебютом в Лиге чемпионов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 14:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 10:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1297

      compka 21 сентября 2016, 12:30

      Ростову нужно собраться и всё будет ОК

      5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 сентября 2016, 10:56

      Вперед, Сельмаш!

      5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Black Giz 21 сентября 2016, 13:12

      Тут бы сначала определиться, а оно это надо в кубке для Ростова "Вперед", а потом на три фронта играть. В прошлом году слили и благодаря этому в чемпионате не отвлекались.
      По составу думаю стазу будет видно есть у Ростова такая цель или нет.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > FanatSerj 21 сентября 2016, 13:49

      Я прекрасно понимаю все проблемы Ростова. Но я при любом составе буду болеть за команду и желать им побед.))) Так что даже если молодежка, все равно вперед, Сельмаш! )))

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