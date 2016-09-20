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    «СКА-Хабаровск»: «Мы готовы к приезду «Спартака» и рассчитываем только на победу»

    Заместитель генерального директора «СКА-Хабаровск» по внешним связям Евгений Красильников заявил, что хабаровчане настроены только на победу в матче 1/16 финала Кубка России против «Спартака». Также функционер отметил, что на матче будут повышенные меры безопасности.

    «Мы готовы к приезду «Спартака» и рассчитываем только на победу «СКА-Хабаровск». По нашей информации, будет около 500 болельщиков красно-белых, но это неорганизованная группа. Часть фанатов едет из Москвы, часть из регионов страны. Кроме того, болельщики «Спартака» есть и в Хабаровском крае. Наша арена вмещает 15 200 человек, думаю, что будет аншлаг.

    Уже было совещание с представителями правоохранительных органов, подготовка к обеспечению безопасности проходит в штатном режиме. Само собой, это будет матч повышенной опасности, будут применены дополнительные меры для обеспечения порядка по сравнению с теми поединками, которые мы играем в ФНЛ», – заявил Красильников.

    Матч состоится 21 сентября, начало встречи в 12:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.09.2016 14:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 сентября 2016, 11:32

      Армейцы Хабаровска! Если выиграите или дойдёте хотя бы до серии пенальти-будете героями..

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 21 сентября 2016, 10:37

      Посмотрим что ты скажешь после матча

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 20 сентября 2016, 18:57

      Посм на работке) надеюсь будет весело ставлю на 0:3

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 18:50

      Свистун, блин.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 20 сентября 2016, 16:42

      При всем уважении, но СКА всасет...

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 сентября 2016, 16:23

      Это просто похвальбушки-шансов у вас ноль.

      0
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      Рейтинг: +1811

      gor77 20 сентября 2016, 16:02

      Небольшой отрывок из интервью!
      ВИТАЛИЙ АЙРАПЕТОВ "Спорт-экспресс"

      АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН: "ЗЕ ЛУИШ НЕ СМОЖЕТ "НАЕХАТЬ" НА МОИХ ИГРОКОВ"

      – Месяц назад вы говорили: "Спартаку" будет тяжело обыграть нас, шансы – 50 на 50". С тех пор расклады не поменялись?

      – Нет. Мы же не первый раз встречаемся с клубом премьер-лиги. Очень редко в таких матчах мотивация игроков РФПЛ соответствует настрою футболистов ФНЛ. В этом и заключается наш плюс. Конечно, он сам по себе не ключевой фактор для итогового результата. Но если на него еще накладывается и правильная тактика, и исполнительское мастерство – то все вполне реально.

      – Приведу еще одну вашу августовскую цитату: "Мы постараемся, чтобы Каррера надолго запомнил Хабаровск". Не погорячились тогда?

      – Нет. Все логично. И дело здесь даже не столько в Каррере. По матчу с "Оренбургом" вижу, как ведут себя спартаковцы. В частности, Зе Луиш, который принял участие в стычке, хамил, дерзил. Понимаю, что такое он себе может позволять в народной команде. В любом другом клубе ему дали бы в лоб.

      – Громкое заявление.

      – Могу сказать следующее. Если кто-то подобным образом поведет себя с моей командой, просто не дадим ничего сделать.

      – Что вы имеете в виду?

      – Хочет "Спартак" нас переиграть чисто в футбол – пусть пробует. Но взять моих ребят хамством или наездом – это просто бесполезно! Не зря я практикую бокс. Надеюсь, вы меня правильно поняли.

      – То есть, Зе Луиш получит отпор?

      – Я не говорю об этом. Просто исключено, что он начнет наезжать. Футболисты всегда чувствуют, кто ответит, а кто промолчит. Как, в принципе, и в жизни. Не представляю, на кого из моих игроков можно накинуться. В них – уверен. Прежде всего – мы мужчины. Многие воспринимают футбол как искусство и приводят в пример "Барселону". Но я думаю, что даже хрупкие на вид Иньеста, Хави, Месси – внутри настоящие воины, которые никому не позволят хамить.

      – Какие недочеты в действиях "Спартака" выявил матч в Оренбурге?

      – Будем откровенны – слабостей у москвичей не вижу. Есть какие-то недостатки, недоработки. Они, собственно говоря, всплывают у спартаковцев в каждой встрече, носят системный характер. Закономерны и эффективные действия красно-белых в атаке. Вот их мы должны нейтрализовать и воспользоваться промахами в защите.

      – Согласились бы уступить "Спартаку", но сыграть так же ярко, как "Оренбург"?

      – Что значит ярко?

      – В какие-то отрезки "повозить" соперника.

      – Это же все иллюзия. "Повозить"? Все же забудется. Мы можем погонять "Спартак" сейчас только чисто теоретически. Но даже если представить, что такое возможно, я бы отказался в пользу результата. Лучше провести скучнейший матч с москвичами и победить их – 1:0, забив со "стандарта". Кстати говоря, таким образом собираемся провести хотя бы один мяч.

      – Хотя бы?!

      – Да. "Стандарты" – это одно из наших оружий.

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > gor77 20 сентября 2016, 16:41

      Он реально дебил???

      0
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      ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 > МЯСО87 20 сентября 2016, 17:06

      Игра покажет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > gor77 20 сентября 2016, 18:52

      Ария недотренера Григоряна. Как можно печатать этот бред?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 > Aztec58 20 сентября 2016, 19:20

      Это только часть интервью. Прочитайте полностью.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 20 сентября 2016, 14:11

      Удачи СКА !!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > 1bear 20 сентября 2016, 14:24

      В данной встрече СКА действительно может помочь только слепая фортуна, а так шансов просто нет.

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