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    Тихонов: «Енисею» козырять перед чемпионами пока нечем»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов признал, что его команде будет крайне сложно в матче 1/16 финала Кубка России с ЦСКА.

    – «Енисей» подходит в не самом лучшем состоянии с точки зрения кадров, насколько это влияет на подготовку к ЦСКА?

    – Не очень хорошо, когда у тебя много футболистов травмировано, тем более в преддверии серьезных матчей.

    – Ждете ли основной состав ЦСКА в Красноярске?

    – Примерно понятно, кто выйдет на поле у ЦСКА. Леонид Слуцкий, скорее всего, даст отдохнуть некоторым основным игрокам, но футболисты обоймы, выходящие на замену, не намного слабее. У таких команд, как ЦСКА, в приоритете все игры, просто идет ротация.

    – В чем видите главный козырь «Енисея» в игре с чемпионом?

    – В болельщиках, которых будет полный стадион, сейчас он может вместить шестнадцать тысяч. Нам козырять перед чемпионами пока нечем!

    – Насколько поможет ничья (2:2) с ЦСКА на предсезонном сборе в подготовке к матчу?

    – Думаю, для наших ребят это был полезный опыт, когда на базе ЦСКА мы сыграли с таким соперником вничью. Надеюсь, что моим игрокам это добавит уверенности.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2016 11:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34

      Seidu_Dumbiy 20 сентября 2016, 16:28

      3й состав к вам отправился

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 сентября 2016, 12:36

      Заныл мясной, а сами упрутся в два автобуса.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 20 сентября 2016, 11:34

      Вы уж постарайтесь.

      -1
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