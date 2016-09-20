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  • Салугин: «Будем надеяться, что удастся повторить путь «Ростова»

Салугин: «Будем надеяться, что удастся повторить путь «Ростова»

20 сентября 2016, 09:52
13

Форвард «Амкара» Александр Салугин согласен с тем, что игра его команды в новом сезоне схожа с той, которую в прошлом розыгрыше РФПЛ демонстрировал «Ростов». Напомним, что тогда ростовчане стали серебряными призерами первенства.

«Некоторые параллели можно провести. Тем более Гаджи Гаджиев давно знаком с Курбаном Бердыевым. Также есть схожесть и в тактическом построении игры. Будем надеяться, что удастся повторить путь «Ростова». Хотя пока об этом говорить еще рано. После каждой победы мы устраиваем празднование в раздевалке. У нас есть определeнный ритуал: Муслимыч заходит в раздевалку и начинает кричать: «Амкар!» А вся команда подхватывает его клич. Так было и в Грозном.

Предстоящий матч с ЦСКА будет для меня особенным. ЦСКА — клуб, который воспитал меня, и будет приятно побывать на их новой арене. Лично поздравлю «армейцев» с таким событием. Но в игре, надеюсь, мы их огорчим. Возможно, это удастся сделать и мне», — сказал Салугин.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов Амкар-Пермь Салугин Александр
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1474357058
Ну если вы победите ЦСКА ,то это будет серьезная заявка.
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gor77
1474357874
Зачем повторять, кого-то? Лучше сделайте своё! Хорошей игры!
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Дон Посей
1474359745
"...У нас есть определённый ритуал: Муслимыч заходит в раздевалку и начинает кричать: «Амкар!»..." - это типа разбудить хочет?
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prtcs
1474359849
Путь Ростова в никуда. С командой до настоящего времени не расчитались по зарплате. Александр, необходимо ориентироваться на клубы, которые играют стабильно.
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vgarakh
1474359881
Меньше говорите о том, что хотите повторить успех Ростова, начнут удалять игроков и давать левые пенальти в ваши ворота. Делайте все молча, оглядываясь по сторонам и тогда придет успех.
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zarsm
1474361408
С топами нет шансов у вас.
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yurdin
1474362016
Похвальное желание.
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perm 242
1474384824
давно пора в еврокубки .... заждались уже ...
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