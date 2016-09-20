Салугин: «Будем надеяться, что удастся повторить путь «Ростова»

Форвард «Амкара» Александр Салугин согласен с тем, что игра его команды в новом сезоне схожа с той, которую в прошлом розыгрыше РФПЛ демонстрировал «Ростов». Напомним, что тогда ростовчане стали серебряными призерами первенства.

«Некоторые параллели можно провести. Тем более Гаджи Гаджиев давно знаком с Курбаном Бердыевым. Также есть схожесть и в тактическом построении игры. Будем надеяться, что удастся повторить путь «Ростова». Хотя пока об этом говорить еще рано. После каждой победы мы устраиваем празднование в раздевалке. У нас есть определeнный ритуал: Муслимыч заходит в раздевалку и начинает кричать: «Амкар!» А вся команда подхватывает его клич. Так было и в Грозном.

Предстоящий матч с ЦСКА будет для меня особенным. ЦСКА — клуб, который воспитал меня, и будет приятно побывать на их новой арене. Лично поздравлю «армейцев» с таким событием. Но в игре, надеюсь, мы их огорчим. Возможно, это удастся сделать и мне», — сказал Салугин.