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    Карпин: «Спартак» вел переговоры с 19-летним Витселем»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, что бельгиец Аксель Витсель мог оказаться в столичном клубе, когда ему было 19 лет.

    — Есть футболисты, которых «Спартак» не смог приобрести, а они впоследствии стали настоящими звездами?

    — Один из таких — Аксель Витсель. Мы вели с ним переговоры, еще когда он играл в Бельгии. Ему было на тот момент лет 19. В Россию он тогда ехать не хотел. Также пытались приобрести много бразильцев из тех, которые в итоге уехали в донецкий «Шахтер» и раскрылись там. Почему «Шахтер»? Денег больше давали. Все очень просто.

    — С кем-то из игроков, с которыми работали, поддерживаете дружеские отношения?

    — Вот прямо дружеских отношений с игроками нет. Но бывает можем с кем-то перекинуться SMS. Кариоку с попаданием в сборную не поздравлял.

    Источник: Известия

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    19.09.2016 10:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 сентября 2016, 13:31

      Сегодня что "День Карпина "?

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 сентября 2016, 12:46

      Карпин:мы вели переговоры с 8-летним Лео Месси, но не сложилось.))

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 сентября 2016, 12:44

      С кариокой конечно смалодушничал) мог и поздравить, как никак любимый его игрок был)

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 сентября 2016, 11:20

      Не дурак был, даже когда был молодой...

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