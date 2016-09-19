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Соломаха: «Сдал матч из-за нехватки денег»

19 сентября 2016, 10:15
4

Бывший игрок молодежного состава «Металлиста» Даниил Соломаха объяснил причины, по которым он пошел на сдачу матча своей команды. После этого футболист предстал перед судом.

«Я хочу добровольно рассказать о тех обстоятельствах, чтобы не было спекуляций. С самого детства я рос с бабушкой, папа очень тяжело болел, мама работала усердно каждый день, чтобы прокормить меня. В моей жизни ничего легко и просто не давалось.

За все время в «Металлисте» я прошел все этапы – юниорский, молодежный, вызывался в первую команду. На молодежном уровне есть другая сторона медали. За два с половиной года я получил 7 тысяч гривен. В 19 лет мне приходилось просить у родных деньги на элементарные вещи – носки, шорты, футболку. После смерти отца мама не смогла мне больше помогать. Просить деньги у бабушки?.. Ей самой не хватало мизерной пенсии.

И в то время получил предложение насчет сдачи матча. Хочу попросить прощения за свои действия у всех, для кого футбол дорог», – сказал Соломаха в эфире программы «Профутбол».

Стоит отметить, что Соломаха сейчас играет на любительском уровне за харьковский «Солли-Плюс».

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Украина Металлист Соломаха Даниил
Комментарии (4)
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Torvald64
1474270021
Ради денег сдал матч и... лишился источника доходов в единственном, что умеет делать. Браво! Умный и дальновидный человек!
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luke-c1
1474272510
Все ошибаются. Надо иногда давать людям второй шанс, особенно молодым. Жалко парня
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druga7
1475003673
Если это правда. И хороший игрок. Мне кажется второй раз он такое не повторит.
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