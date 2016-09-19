Соломаха: «Сдал матч из-за нехватки денег»

Бывший игрок молодежного состава «Металлиста» Даниил Соломаха объяснил причины, по которым он пошел на сдачу матча своей команды. После этого футболист предстал перед судом.

«Я хочу добровольно рассказать о тех обстоятельствах, чтобы не было спекуляций. С самого детства я рос с бабушкой, папа очень тяжело болел, мама работала усердно каждый день, чтобы прокормить меня. В моей жизни ничего легко и просто не давалось.

За все время в «Металлисте» я прошел все этапы – юниорский, молодежный, вызывался в первую команду. На молодежном уровне есть другая сторона медали. За два с половиной года я получил 7 тысяч гривен. В 19 лет мне приходилось просить у родных деньги на элементарные вещи – носки, шорты, футболку. После смерти отца мама не смогла мне больше помогать. Просить деньги у бабушки?.. Ей самой не хватало мизерной пенсии.

И в то время получил предложение насчет сдачи матча. Хочу попросить прощения за свои действия у всех, для кого футбол дорог», – сказал Соломаха в эфире программы «Профутбол».

Стоит отметить, что Соломаха сейчас играет на любительском уровне за харьковский «Солли-Плюс».