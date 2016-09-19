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    Карпин: «МакГиди очень трудный человек. С ним было тяжелее всего»

    Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин рассказал об игроках, с которыми ему довелось поработать в столичном клубе.

    — Трансферная политика «Спартака» весьма специфична. Кого из приглашенных в клуб футболистов вы бы могли назвать удачным приобретением?

    — Многих. Алекс, Веллитон, Эменике, Бокетти, Глушаков, Комбаров... Кариока, например, — очень удачный трансфер. Если говорить о нынешнем времени, то это Фернандо, Промес, Зобнин... Возможно, кого-то не упомянул, но удачных приобретений действительно было много.

    — Многих из них сейчас нет в «Спартаке». Почему?

    — Алекс уехал по семейным причинам. Веллитон — в силу того, что снизил к себе требования. За Эменике достойно заплатили. Да и он сам хотел большие деньги. Хотел вернуться в Турцию. Это абсолютно нормальное явление в футболе.

    — Кариока — лучшее приобретение «Спартака» за последние несколько лет?

    — Он здорово отработал свой контракт, здорово отыграл, принес команде два вторых места, два участия в Лиге чемпионов. Чего мы еще хотим от 19-летнего мальчика?

    — Намучились с ним?

    — Не только с ним, но и со многими мучился. Это работа тренера.

    — Кто за время вашей тренерской карьеры был самым тяжелым в моральном плане футболистом?

    — Макгиди. Не хочу употреблять грубые выражения. Говоря помягче — неуравновешенный человек. Это один из самых талантливых футболистов, с которым я работал, но один из самых тяжелых людей в человеческом, моральном плане. Посмотрите, где он сейчас? С его данными он играет в Чемпионшипе и совсем не феерит. Когда Макгиди играл в «Спартаке», все говорили, что ему не дают раскрыться — тренеры, обстановка, Россия, соседи... На самом деле он очень трудный человек. С ним пришлось тяжелее всего.

    — Самый одаренный игрок, который так и не раскрылся?

    — Тот же Макгиди и Квинси Овусу-Абейе.

    — Кто показал свой потенциал лучше всех?

    — Алекс. Но, к сожалению, лишь на год. Здорово проявил себя Веллитон.

    Источник: Известия

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    19.09.2016 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 19 сентября 2016, 10:22

      Да, Макгиди, восхищал своей игрой, своей заряженностью на футбол. Отличный был вингер в Спартаке. Жаль что ушел

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