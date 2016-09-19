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  • Карпин: «МакГиди очень трудный человек. С ним было тяжелее всего»

Карпин: «МакГиди очень трудный человек. С ним было тяжелее всего»

19 сентября 2016, 09:41
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Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин рассказал об игроках, с которыми ему довелось поработать в столичном клубе.

— Трансферная политика «Спартака» весьма специфична. Кого из приглашенных в клуб футболистов вы бы могли назвать удачным приобретением?

— Многих. Алекс, Веллитон, Эменике, Бокетти, Глушаков, Комбаров... Кариока, например, — очень удачный трансфер. Если говорить о нынешнем времени, то это Фернандо, Промес, Зобнин... Возможно, кого-то не упомянул, но удачных приобретений действительно было много.

— Многих из них сейчас нет в «Спартаке». Почему?

— Алекс уехал по семейным причинам. Веллитон — в силу того, что снизил к себе требования. За Эменике достойно заплатили. Да и он сам хотел большие деньги. Хотел вернуться в Турцию. Это абсолютно нормальное явление в футболе.

— Кариока — лучшее приобретение «Спартака» за последние несколько лет?

— Он здорово отработал свой контракт, здорово отыграл, принес команде два вторых места, два участия в Лиге чемпионов. Чего мы еще хотим от 19-летнего мальчика?

— Намучились с ним?

— Не только с ним, но и со многими мучился. Это работа тренера.

— Кто за время вашей тренерской карьеры был самым тяжелым в моральном плане футболистом?

— Макгиди. Не хочу употреблять грубые выражения. Говоря помягче — неуравновешенный человек. Это один из самых талантливых футболистов, с которым я работал, но один из самых тяжелых людей в человеческом, моральном плане. Посмотрите, где он сейчас? С его данными он играет в Чемпионшипе и совсем не феерит. Когда Макгиди играл в «Спартаке», все говорили, что ему не дают раскрыться — тренеры, обстановка, Россия, соседи... На самом деле он очень трудный человек. С ним пришлось тяжелее всего.

— Самый одаренный игрок, который так и не раскрылся?

— Тот же Макгиди и Квинси Овусу-Абейе.

— Кто показал свой потенциал лучше всех?

— Алекс. Но, к сожалению, лишь на год. Здорово проявил себя Веллитон.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак МакГиди Эйден Кариока Карпин Валерий
Комментарии (1)
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oyabun
1474269727
Да, Макгиди, восхищал своей игрой, своей заряженностью на футбол. Отличный был вингер в Спартаке. Жаль что ушел
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