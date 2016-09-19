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    Родолфо: «Гол в ворота «Амкара» был особенным для меня»

    Защитник «Терека» Родолфо поделился впечатлениями от забитого гола в ворота «Амкара» в матче седьмого тура чемпионата России.

    – Гол в ворота «Амкара» получился красивым. Метили именно в этот угол?

    – Да, я хотел положить мяч именно в эту точку. Как правило, вратари ожидают удар над стенкой и бывают не готовы к удару в их угол, туда сложнее попасть. Так что я выбрал сложный вариант, и удалось забить.

    – Это ваш первый гол за «Терек». Судя по вашей реакции после взятия ворот, вы давно ждали этого гола?

    – Этот гол был особенным для меня. Моя семья была на стадионе. С тех пор как я потерял своего отца в 2013 году, я хотел забить гол для него, это и послужило причиной для эмоционального празднования.

    – Ранее в карьере удавалось забить со штрафного?

    – Это не первый гол со штрафного для меня, было много голов, когда играл за «Флуминенсе».

    – «Терек» повел в счете после вашего гола, но потом пропустил три мяча. Что повлияло на такой исход матча?

    – Мы не так далеко отстаем от лидеров чемпионата. Но мы не можем допустить, чтобы повторилась такая игры, как вчера. Нельзя проигрывать такие матчи. В следующем матче должны умереть на поле, чтобы выиграть.

    – Чего не хватает «Тереку» для стабильной игры?

    – К сожалению, допускаем потери мяча, делаем ошибки. Я знаю, что мы способны на большее, и мы будем это делать. Хотим извиниться перед нашими болельщиками.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    19.09.2016 00:51
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