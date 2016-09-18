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    Гаджиев: «Амкар» провел одну из наиболее квалифицированных игр в этом году»

    Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев доволен игрой своей команды в матче с «Тереком» (3:1), который проходил в рамках 7-го тура РФПЛ.

    «Я доволен тем, как команда провела эту игру, доволен тем, как играли, когда проигрывали, когда была ничья. И, конечно же, когда смогли сохранить преимущество, поведя в счeте, особенно после того как «Терек» большими силами пошел вперед, чтобы отыграться. Мне кажется, что это одна из наиболее квалифицированных игр нашей команды в этом году», — сказал специалист.

    Источник: ФК «Амкар»

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    18.09.2016 08:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +212

      perm 242 18 сентября 2016, 17:55

      несколько неожиданно , но ОЧЕНЬ приятненько ...

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      Рейтинг: +113

      Касабланка > perm 242 19 сентября 2016, 14:58

      согласен приятно видеть свою команду наверху,, хорошее начало сезона, лишь бы к середине сезона не сдулись. Удачи Амкару

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 18 сентября 2016, 12:37

      Чувствуется рука опытного специалиста - тренера. Игроки четко выполняют установку на игру, а не бегут вперед сломя голову, с шашками наголо.

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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 18 сентября 2016, 11:09

      Амкару удачи

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 сентября 2016, 11:01

      Молодцы!

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