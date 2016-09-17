Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пейчинович: «Уфа» поставила автобус в штрафной»

17 сентября 2016, 22:35
23

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился впечатлениями после поражения в матче седьмого тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

«Мы не выигрывали столько единоборств, сколько было нужно. «Уфа» поставила автобус в штрафной и играла очень плотно. Было тяжело забить, но мы должны были создавать больше опасности, больше бить по воротам.

Незабитый пенальти? Самедов отдал мне мяч и сказал, чтобы я пробил. Вратарь угадал, не повезло. А потом сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Что касается пропущенного гола, то там мы забили сами себе, пропустили контратаку после плохого паса в центре поля. Очень плохой день, теперь после двух поражений подряд мы будем работать, чтобы наконец выиграть.

Как изменилась игра при Семине? Он просит нас быстрее сделать передачи, переводить мяч с фланга на фланг. Поездка на электричке? Нормально, добрались быстрее, чем на автобусе», – сказал Пейчинович.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Пейчинович Неманья
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chesn0k
1474142552
Что вратарь угадал, что ты по центру пробьёшь?)
Ответить
cska-62
1474142921
Ну чего? Гончаренко выжимает из "Уфы" пока всё возможное и даже невозможное... Надолго ли его хватит при таком составе? Не знаю. Без заметного усиления состава уфимцам будет очень сложно.
Ответить
семечкин
1474143010
все, блять, виноваты.....только не я.... вратарь поставил автобус при исполнении пенальти,.... и как же забить, когда автобус был с гармошкой, двойной такой, больше ворот......
Ответить
Aztec58
1474143205
Пейчинович после матча с Уфой (2:0) в марте 2016 г.: "... Для нас это был легкий соперник".
Ответить
Karrerim
1474144199
пачиму так мало комментов?
Ответить
Garrincha58
1474146117
электричку
Ответить
LokoBars
1474149067
У них четкий план на игру был и они его выполнили, а вот что Локо хотел сделать на поле я так и не понял..
Ответить
Zubo
1474168334
Ну и что? Все днища ставят автобус все равно обязаны побеждать
Ответить
Zenit-84
1474172700
выиграете еще...
Ответить
Фан666
1474174634
А зачем ты послушался Самедова и полез бить пенальти?
Ответить
Главные новости
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
17:10
1
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
1
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Все новости
Все новости
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
2
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
16
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+