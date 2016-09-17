Пейчинович: «Уфа» поставила автобус в штрафной»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился впечатлениями после поражения в матче седьмого тура РФПЛ против «Уфы» (0:1).

«Мы не выигрывали столько единоборств, сколько было нужно. «Уфа» поставила автобус в штрафной и играла очень плотно. Было тяжело забить, но мы должны были создавать больше опасности, больше бить по воротам.

Незабитый пенальти? Самедов отдал мне мяч и сказал, чтобы я пробил. Вратарь угадал, не повезло. А потом сработало правило «не забиваешь ты – забивают тебе». Что касается пропущенного гола, то там мы забили сами себе, пропустили контратаку после плохого паса в центре поля. Очень плохой день, теперь после двух поражений подряд мы будем работать, чтобы наконец выиграть.

Как изменилась игра при Семине? Он просит нас быстрее сделать передачи, переводить мяч с фланга на фланг. Поездка на электричке? Нормально, добрались быстрее, чем на автобусе», – сказал Пейчинович.