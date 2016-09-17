«Ингольштадт» забил «Баварии» первый гол в сезоне

В поединке третьего тура Бундеслиги «Бавария» – «Ингольштадт» (1:1, первый тайм) нападающий гостей Дарио Лескано сумел поразить ворота Мануэля Нойера. Этот мяч стал первым пропущенным мюнхенцами в нынешнем сезоне.

До сегодняшней игры «Бавария» уже успела провести пять матчей, включая встречу за Суперкубок против дортмундской «Боруссии» (2:0), кубковый поединок с «Карл Цейсс» (5:0), две встречи чемпионата Германии – против «Вердера» (6:0) и «Шальке» (2:0), а также матч на групповом этапе лиги чемпионов с «Ростовом» (5:0).