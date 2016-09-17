Родионов: «Дай бог совместными усилиями довести Кутепова до сборной России»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что не стоит перехваливать за стабильную игру защитника красно-белых Илью Кутепова. По его словам, 23-летнему игроку предстоит еще много над чем поработать.

– Вопрос по Кутепову. Он уже футболист основы и продолжает прогрессировать. Не боитесь, что возможен спад из-за излишней похвалы?

– Так хвалите же вы! Я, к примеру, этого не делаю. Ни слова про него не сказал. Да, он молодец, что оказался в стартовом составе, прошел несколько ступеней в нашей структуре, растет. Но Илье еще много над чем нужно работать. И в Оренбурге мы это видели. Дай бог, чтобы все вместе довели его до сборной России.

– Уже, в принципе, довели.

– Пока еще – не полноценно. Опять же, не надо его хвалить чересчур. Критиковать тоже можно и нужно, но только по делу, за ошибки. Нельзя уничтожать молодых людей за плохие действия и превозносить до небес в случае хорошей игры – это две крайности. Они приводят к проблемам.