Непомнящий: «Сомневаюсь, что на таком кураже «Спартак» сможет играть на протяжении всего сезона»

Экс-главный тренер «Томи» Валерий непомнящий поделился мнением относительно успешного выступления «Спартака» в нынешнем сезоне. Вчера красно-былые одержали шестую победу в семи турах РФПЛ и продолжают единолично лидировать в турнирной таблице с 19-ю очками в активе.

«Факторов успешного выступления «Спартака» несколько. И одним из основных является приход Карреры. Ему удалось стабилизировать состав и выстроить игру таким образом, что каждый из футболистов понимает, что от него требуется. И игра команды, с одной стороны, кажется простой, а с другой – они стараются продемонстрировать свои лучшие качества. Игроки не испытывают давления, у них появился кураж, и в каждом матче они добиваются уверенных побед. И в этом видна работа тренера

Что касается состава, то мне кажется, что в игре спартаковцев наконец-то появился баланс – мощная игра в атаке и надежная в обороне. Команда редко пропускает, хотя дело не обходится без моментов у своих ворот. И еще один важный фактор, который влияет на игру – то, что «Спартак» пока сыграл с командами, априори уступающими ему в классе – за исключением «Локомотива». Но даже в этой сложной игре команде в трудной ситуации удалось одержать победу. И еще надо отметить – у «Спартака» появился характер. И даже пропуская мяч, команда не сбивается на навал. И порой проигрывая в некоторых эпизодах, красно-белые все равно гнет свою линию.

Нельзя сбрасывать со счетов и тот фактор, что «Спартаку» не надо играть на два фронта. У него в этом плане будет преимущество. Потому что после такого сложного матча в Лиге чемпионов, какой ЦСКА провел в Германии с «Байером» (2:2), вывернувшись из тяжелой ситуации, сложно сказать, придаст ли это психологической уверенности армейцам, или они истощены эмоционально.

Но сегодняшний состав команды должен пройти проверку играми с ЦСКА и «Зенитом». Его еще надо проверить в ряде матчей, чтобы узнать, насколько хватит запаса прочности. Потому что пока есть некоторые сомнения, что на таком кураже команде удастся играть на протяжении всего сезона», – сказал Непомнящий.