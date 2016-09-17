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  • Данильянц: «Нокаута после разгрома от «Баварии» нет. Жизнь продолжается»

Данильянц: «Нокаута после разгрома от «Баварии» нет. Жизнь продолжается»

17 сентября 2016, 00:27
11

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии команды после крупного поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов.

– Есть ли по такому футболу у «Баварии» вообще слабости?

– Безусловно, они тоже люди. Но мне бы хотелось уже смотреть вперед – у нас впереди матч с «Краснодаром», сейчас все мысли уже о нем. Мы стараемся искать позитив, думаем уже о будущих матчах.

– То есть состояния нокаута после Мюнхена нет?

– Да вы что? Нет, конечно! Команда готовится очень серьезно. Жизнь продолжается. Нельзя перечеркивать одним результатом то, что ребята попали в такой турнир, как Лига чемпионов. В этом матче игроки сделали необходимое, но его оказалось недостаточно, чтобы противостоять такой сильной команде. Но то, что выполнили необходимое, уже позитивно. И мы продолжаем бороться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Ростов Бавария Данильянц Иван
Комментарии (11)
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Himik007
1474062487
Мы в вас верим (адекватный болельщик Спартака)
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de bruyne
1474066501
Конечно продолжается роналду ди Мария озил кака и тд играют же
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Дон Посей
1474070785
Ну и пусть в группе думают, что на Ростове очей заработают. Цыплят по осени считают. И не такое видали! РСМ!!!С ув.
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ivanthebest
1474071209
Не будь пенальти, ещё не ясно когда бавария смогла бы забить ростову, т.к. моментов до пенальти не было, а после ростов уже немного поплыл...
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MURAD F. A.
1474091321
ВСЕ ПРОХОДИТ И ЭТО ПРОЙДЕТ
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