Данильянц: «Нокаута после разгрома от «Баварии» нет. Жизнь продолжается»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии команды после крупного поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов.

– Есть ли по такому футболу у «Баварии» вообще слабости?

– Безусловно, они тоже люди. Но мне бы хотелось уже смотреть вперед – у нас впереди матч с «Краснодаром», сейчас все мысли уже о нем. Мы стараемся искать позитив, думаем уже о будущих матчах.

– То есть состояния нокаута после Мюнхена нет?

– Да вы что? Нет, конечно! Команда готовится очень серьезно. Жизнь продолжается. Нельзя перечеркивать одним результатом то, что ребята попали в такой турнир, как Лига чемпионов. В этом матче игроки сделали необходимое, но его оказалось недостаточно, чтобы противостоять такой сильной команде. Но то, что выполнили необходимое, уже позитивно. И мы продолжаем бороться.