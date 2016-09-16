Панков: «Видич – лучший футболист Сербии всех времен и народов»

Защитник «Урала» Радован Панков вспомнил о сербских защитниках, которые играли в России.

«Для меня вообще лучший футболист Сербии всех времен и народов – это Неманья Видич. Я с самого детства слежу за его карьерой. Может, он не так ярко выступал именно в России, но после этого он играл в одном из лучших клубов Европы. А как он играл! Мне есть к чему стремиться. Хотя Видич был немного другого плана защитником – сильнее меня, выше. А я, может быть, умнее него на футбольном поле, действую в другой манере», – сказал Панков.

Полностью интервью можно прочитать на страницах «Бомбардира».