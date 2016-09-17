«Видич сильнее меня, но я умнее на поле». Защитник «Урала» – о победе на ЧМ и деньгах

В прошлом году Радован Панков выиграл молодежный ЧМ и приглянулся клубам Испании и Германии, однако ушел в «Урал». «Бомбардиру» он рассказал, как стать капитаном в 20 лет и почему делать ставки – хорошая идея.

– Одна из авторитетных итальянских газет включила вас в пятерку самых перспективных сербских футболистов. Что думаете?

– Ну а что тут думать, я слышал об этом, но не придал этому никакого значения. Все это относительно, какой-то газете понравилась моя игра, а другая вообще не заметила.

– На кого из молодых сербских футболистов стоит обратить внимание?

– Навскидку я не скажу, да и не хочу никого обидеть. Вообще молодежь в Сербии очень хорошая, не зря мы в прошлом году выиграли молодежный чемпионат мира. Это очень большое достижение для моего народа и страны. Такие моменты запоминаются на всю жизнь.

– Один из героев той команды, Марко Груич, зимой ушел в «Ливерпуль». Причем отец якобы отобрал у него паспорт и запрещал переходить в мерсисайдский клуб. Ваши родители что думали о переезде в Россию?

– Таких историй у меня не было – я сам паспорт прятал. Шучу. Хотя в детстве я был гиперактивным, энергию надо было девать куда-то. Помимо футбола занимался водным поло, теннисом, даже на бокс ходил – мне всего было мало. В 14 лет я понял, что пора заняться чем-то одним серьезно и остановился на футболе. Родители приняли мой выбор. В дальнейшем они меня поддерживали во всех решениях. Переход в «Урал» также не стал для них чем-то невероятным. Это же Россия.

– То есть вы еще сомневались: футбол или не футбол?

– Не, это у меня любовь с детства. Остальные виды спорта были как дополнение. А так я всегда смотрел футбол, кумиром для меня был Роналдо, тот, который Зубастик. Когда отец привел меня в футбольную секцию, я играл в нападении. Всем же хочется забивать голы! Позже меня перевели в полузащиту, потом поставили центральным полузащитником. Ну и, наконец, я добрался до позиции центрального защитника. Надо бы остановиться. До вратаря, надеюсь, дело не дойдет.

– Капитаном «Войводины» вы стали в 20 лет. Как так вышло?

– Наш капитан Мирко Иванич уехал в белорусский БАТЭ, а я был вице-капитаном, и мне передали его полномочия. Конечно, это определенная ответственность, но я считаю, что это нормально, когда воспитанник клуба, который провел в команде много лет, получает капитанскую повязку.

– Куда вас еще звали, кроме «Урала»?

– Были варианты из Германии и Испании, но мы с агентом решили, что переезд в «Урал» будет лучшим вариантом для продолжения моей карьеры. Последние полгода ребята из «Урала» следили за мной в чемпионате Сербии, и в мае после одной из игр мы начали переговоры, после чего я и приехал в Екатеринбург.

– Погода в России не пугала?

– На самом деле, мне даже нравится холодная погода.

– Серб Доминик Динга, который уже играет за «Урал», как-то повлиял на переход?

– Конечно, после того, как я подписал контракт, он позвонил мне и поздравил. Рассказал, что в клубе стабильная ситуация, нет задержек по зарплате, которые у меня были в «Войводине». Там бывало, что по 3-4 месяца игроки не видели денег. Игрок при переходе не может думать только о футболе, так что денежный вопрос тоже имеет значение.

– Как вам город?

– Очень красивый, мне все нравится. Я живу вместе со своей девушкой в одном доме с Домиником [Дингой]. Он на шестом этаже, а я – на седьмом. Нет ничего, что отвлекает от футбола. Клуб мне со всем очень сильно помог.

– Любимое место в городе у вас уже появилось?

– Ха, это Уралмаш (район Екатеринбурга, который в 90-е был «криминальной столицей России» – Ред.). Но если честно, пока любимые места просто не успели появиться.

– В Сербии вообще интересуются российской Премьер-лигой?

– Да, я следил за «Спартаком», «Зенитом», смотрел, как ЦСКА играл в Лиге чемпионов. У нас в Сербии есть только две команды – «Партизан» и «Црвена Звезда», которые смогут сравниться с этими командами по количеству болельщиков и посещаемости, но по финансовым возможностям и подбору игроков наши команды явно уступают.

– Про антирекорд Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов слышали? Он пропускает в Лиге чемпионов уже на протяжении 38 матчей кряду.

– Нет, не слышал. Хах, помню, как он еще пять лет назад здорово играл против «Манчестер Юнайтед».

– В чемпионате России играли многие сербы. Кто был лучшим?

– Для меня вообще лучший футболист Сербии всех времен и народов – это Неманья Видич. Я с самого детства слежу за его карьерой. Может, он не так ярко выступал именно в России, но после этого он играл в одном из лучших клубов Европы. А как он играл! Мне есть к чему стремиться. Хотя Видич был немного другого плана защитником – сильнее меня, выше. А я, может быть, умнее него на футбольном поле, действую в другой манере.

– Тренер «Урала» Вадим Скрипченко наигрывал вас с Дингой в центре? Будет сербская связка?

– Да, тренер наигрывал нас вместе в центре защиты. Думаю, что по ходу сезона у нас будет шанс сыграть вместе. Почему нет?

– Какие личные цели вы поставили на сезон?

– Главное, чтобы команда играла хорошо, особенно в обороне. Никаких личных целей для себя не ставлю.

– Вы еще ни разу за карьеру не забивали. Вполне себе цель.

– О, точно! Забить хочется очень, но при этом надо, чтобы и команда побеждала. Мне будет спокойнее, если «Урал» будет хорошо играть, даже если я не буду лучшим бомбардиром лиги.

– В вашем Instagram есть фото с чеками из букмекерских контор, где вы ставили ставки на матчи ЧМ-2014. Много выиграли?

– Иногда выигрывал, иногда проигрывал, ну, как у всех. Мы с друзьями ставили, чтобы было интереснее смотреть матчи, а не с целью заработать деньги. Сейчас уже не занимаюсь ставками.

– Что если футболисты будут ставить треть месячной зарплаты на победу своей команды, а потом выходить на поле?

– Отличная идея, я только «за».