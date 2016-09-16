Воронин: «Если бы не Акинфеев, то для ЦСКА все могло закончиться печально»

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин рассказал о впечатлениях от игры ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2). Напомним, что в свое время украинец играл в составе леверкузенцев.

– Согласны со Слуцким, который заметил, что его команде потребовалось 15 минут, чтобы переключиться на скорости Лиги чемпионов?

– Нельзя сравнивать уровень Лиги чемпионов и РФПЛ. Леверкузен на первых минутах действительно полетел вперед, хотел забить первый гол – получилось. Странно, что ЦСКА оказался к этому не готов. У армейцев хватает в составе сборников и футболистов, не первый год выступающих в еврокубках.

– А ведь все могло быть гораздо хуже?

– Конечно, если бы не Акинфеев и минимальное везение, могло быть и 0:4, и даже 0:5.

– ЦСКА мог повторить результат «Ростова» в Мюнхене (0:5)?

– Да. Игорь здорово выручал. Все могло закончиться очень печально.

– Но вот Еременко и Вернблум считают, что уже во втором тайме гости могли забить третий гол и выиграть.

– Моменты-то у армейцев были. ЦСКА «отскочил» в тех моментах, когда «Байер» не смог развить преимущество при счете 2:0.

Но нужно сказать и о другом. Отыграть два мяча на чужом поле в Лиге чемпионов удается далеко не всем, если только не брать «Реал» и «Барселону». Так что ЦСКА заслуживает теплых слов за возвращение в команду.

– Мужики?

– Да. Мужики. А что касается «Ростова», то нужно делать скидку на первый их матч в Лиге чемпионов — и сразу попали под «Баварию». Дальше, уверен, все будет по-другому.

– Не сложилось ощущения, что «Байер» после 2:0 стал пижонить?

– Да, я это заметил. Пятки какие-то пошли. Хотели провести на расслабоне третий, четвертый мячи. Но, как это часто бывает в футболе, – не забиваешь ты, забивают тебе.