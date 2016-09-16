Лига Европы. «Интер» дома уступил «Хапоэлю», «Саутгепмтон» разгромил «Спарту»

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Интер» проиграл «Хапоэлю» из Беер-Шевы со счетом 0:2. Голы забили Мигель Витор и Маор Бар Бузгало.

В другой встрече группы «Саутгемптон» отправил три безответных мяча в ворота «Спарты».

Лига Европы. Групповой этап. Группа K. 1-й тур

Саутгемптон (Англия) – Спарта (Чехия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Остин, 6 (с пенальти); 2:0 – Остин, 27; 3:0 – Родригес, 90.

Интер (Италия) – Хапоэль (Израиль) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Витор, 54; 0:2 – Бузгало, 69.

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