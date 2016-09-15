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Судьи
Главный судья:
Мануэль Грефе (Берлин)

Саутгемптон - Спарта

15.09.2016, Четверг, 22:05 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига Европы, 1 тур Саутгемптон - Спарта
Группа K И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спарта 6 4 0 2 8:6 +2 12
2. Хапоэль БШ 6 2 2 2 6:6 0 8
3. Саутгемптон 6 2 2 2 6:4 +2 8
4. Интер 6 2 0 4 7:11 -4 6
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