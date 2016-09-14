«Советский спорт»: «Кубань» будет признана банкротом»

«Кубань» будет признана банкротом из-за задолженностей по заработной плате. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации источника, на сегодняшний день сроки задолженностей составляют от трех до шести месяцев, а необходимые для их погашения средства клуб пока не нашел. Вероятно, «Кубань» будет признана банкротом зимой.

Также сообщается, что краснодарцы могут принять решение о том, что первенство ФНЛ вместо игроков «Кубани» завершат футболисты «Кубани-2», что позволит выйти из тяжелого положения.