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«Советский спорт»: «Кубань» будет признана банкротом»

14 сентября 2016, 21:16
25

«Кубань» будет признана банкротом из-за задолженностей по заработной плате. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации источника, на сегодняшний день сроки задолженностей составляют от трех до шести месяцев, а необходимые для их погашения средства клуб пока не нашел. Вероятно, «Кубань» будет признана банкротом зимой.

Также сообщается, что краснодарцы могут принять решение о том, что первенство ФНЛ вместо игроков «Кубани» завершат футболисты «Кубани-2», что позволит выйти из тяжелого положения.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (25)
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maior-60
1473877428
Всё началось с того, что недоумки, стоявшие у руля сильного тогда клуба без всяких оснований выгнали Виктора Гончаренко. Кубань в то время была в лидирующей группе ПЛ. Этих дебилов нужно подвесить за яйца за жадность, некомпетентость и чванство.
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oyabun
1473878160
Интересно, какие Суки и зачем уничтожают клуб существующий с 1923 года? И после этого будут с лучезарными улыбками рапортовать Самому Великому Самодержцу Всея Руси об успехах в развитии спорта в стране? Мне, как краснодарцу, очень обидно за клуб.
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Тraumtanzеr
1473878260
Отлично. Поделом. За Никезича, Гончаренко и Армаша.
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MisterLoadingMaster
1473878943
Добро пожаловать в зону "ЙУХ"! Будет дерби бедного "Черноморца" с некогда богатой "Кубанью"! :-))
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Фан666
1473878996
Краснодар вообще коррумпированный край. Вон как там фермеров прижимают и сажать начинают за то что вякнули про коррупцию. Так и в футболе. Постоянно скандалы. Один ФК Сочи чего стоит
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roman230582
1473880058
2 клуба не прокормить Краснодару
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алекс88
1473880421
Ещё минус один...не дают хапуги развиваться футболу...какой нахххх чм 2018..мудко мляяя глаза бы разул что творится
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Анатолий Одинец
1473881393
всех уволить.
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DoNAld DUc
1473882397
Жаль что так всё случилось , недавно с Валенсией играли
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m40
1473882808
Отмучились. Ну ничего, начнут с самых низов. Сколько уже клубов прошло этот путь...
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