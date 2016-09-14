Агент Петреску: «Дан никуда уходить не собирается, несмотря на задолженности по зарплате»

Агент главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу заявил, что его клиент продолжит работу с командой, несмотря на тяжелое финансовое положение клуба.

«У Дана Петреску действующий контракт с футбольным клубом «Кубань, и никуда он уходить не собирается, несмотря на то, что у него есть задолженности по зарплате.

В клубе есть проблемы, в том числе и финансовые, но мы надеемся, что клуб выполнит свои финансовые обязательства перед Петреску», – сказал Пырнэу.

Ранее сообщалось, что «Кубань» имеет шестимесячный задолженности по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки.