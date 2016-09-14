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    Непомнящий: «В ЦСКА Новосельцеву было бы легче заиграть»

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением относительно перехода защитника Ивана Новосельцева в «Зенит». Специалист подчеркнул, что если бы не лимит на легионеров, питерский клуб вряд ли бы заинтересовался футболистом.

    «Тот факт, что «Зенит» купил Новосельцева, стал сюрпризом. Нет гарантий, что он заинтересовал бы Луческу, если бы не лимит. Мне кажется, в ЦСКА Ивану заиграть было бы легче. Для центрального защитника важно наладить взаимопонимание с партнерами, а в «Зените» многовато легионеров. Да и нет такого парня, как Вернблум, который постоянно помогает обороне, снимает нагрузку с защитников. Меня тревожит, впишется ли он вообще в конструкцию «Зенита». Не хотелось бы, чтоб сел на скамейку, и сборная потеряла бы одаренного защитника», – заявил Непомнящий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2016 17:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 15 сентября 2016, 01:02

      Нее. Новосельцев за денежками погнался и спокойствием. И то, и другое у него будет в избытке. Но, как футболист, он будет регрессировать. "Приличная компания" уже не одного талантливого футболиста загубила. Согласен с уважаемым Непомнящим: если бы не лимит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 сентября 2016, 20:07

      Роналду в ЦСКе было б трудно играть
      И упрожнения по физ-ре выполнять.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 сентября 2016, 19:28

      А разве кони его звали?!

      -1
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      Рейтинг: +592

      spaike 14 сентября 2016, 18:53

      Надеюсь он проявит себя и заиграет в Зените как минимум не хуже чем в Ростове.
      Удачи Новосельцеву.

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