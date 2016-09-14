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  • Кавани взял на себя ответственность за результат матча с «Арсеналом»

Кавани взял на себя ответственность за результат матча с «Арсеналом»

14 сентября 2016, 11:19
5

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани решил извлечь урок из ничейного результата матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала».

«ПСЖ» не разочарован ничейным результатом с «Арсеналом». Мы увидели много положительных моментов, которые стоит запомнить. Вполне нормально, когда ведешь в счете за десять минут до конца, а в итоге получаешь ничью, говоришь о том, что должен был выиграть. Особенно с учетом того, что у нас было много шансов.

Я готов взять на себя ответственность за все свои нереализованные моменты. У меня было три или четыре подряд возможности для того, чтобы забивать. Но с другой стороны, есть вратарь, который не желал, чтобы я забивал. Это и есть футбол», – приводит слова Кавани L'Equipe.

Матч «ПСЖ» – «Арсенал» закончился со счетом 1:1.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов ПСЖ Кавани Эдинсон
Комментарии (5)
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SandersMax
1473841387
взял на себя ответственность и сразу съехал на вратаря сняв с себя ответственность автоматически)))) истинный профессионал)))
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EsKamilio
1473842610
вот поэтому его и не взяли в апл
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Фан666
1473843204
Хоть раз нападающий взял на себя вину, а то обычно как не выиграют, так вратарь виноват, защитники ошиблись, а то что нападающий не забил так никто не помнит
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ivanthebest
1473845245
Взял бы ответственность за результат... А то удивил блин, взял ответственность за СВОЮ игру! Какое прям "великое" дело... По-моему все игроки должны брать ответственность за свою игру, а то на ровном месте пытается себя выставить благородным...
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LMI
1473859989
Да именно. Вчера в нашем Арсенале только один Давид и не желал проигрывать (кроме одного очевидного ляпа). Вся остальная команда была на поле ... и более ничего. Ах да, забыл, Жиру еще в концовке решил повы...., за что получил приз
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