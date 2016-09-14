Кавани взял на себя ответственность за результат матча с «Арсеналом»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани решил извлечь урок из ничейного результата матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала».

«ПСЖ» не разочарован ничейным результатом с «Арсеналом». Мы увидели много положительных моментов, которые стоит запомнить. Вполне нормально, когда ведешь в счете за десять минут до конца, а в итоге получаешь ничью, говоришь о том, что должен был выиграть. Особенно с учетом того, что у нас было много шансов.

Я готов взять на себя ответственность за все свои нереализованные моменты. У меня было три или четыре подряд возможности для того, чтобы забивать. Но с другой стороны, есть вратарь, который не желал, чтобы я забивал. Это и есть футбол», – приводит слова Кавани L'Equipe.

Матч «ПСЖ» – «Арсенал» закончился со счетом 1:1.